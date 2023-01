Po desetletju precej skromnih trendov, ko so na modnih stezah vladali visoki ovratni izrezi in napihnjeni rokavi ter so ohlapne midi obleke zamenjale ozka krila kot modna oblačila v pisarni, je moda zdaj v središče pozornosti ponovno postavila telo. Skoraj golo oblačenje se je v lanskem letu vrnilo – vendar je novi videz zaradi instagrama močno filtriran in vse prej kot resnični stas estradnic in vplivnic.

Dolge, a izjemno prosojne obleke, ki poudarjajo telo in hkrati ohranjajo pridih skrivnostnosti, so zamenjale kratka krila in globoke izreze. Zaščitnica golega glamurja kljub številnim poskusom ostaja Marilyn Monroe, ki je leta 1960 v intervjuju za Marie Claire na vprašanje novinarja, kaj nosi v postelji, odgovorila: »Chanel št. 5, ker je resnica ... in vendar nočem reči gola.«

Od tistega trenutka naprej je bila golota – ali namig nanjo – ključna za njeno znamko. Maja lani je Kim Kardashian prišla na naslovnice z obleko, oblečeno na Met Gala, ki jo je pred 60 leti nosila Marilyn Monroe, ko je zapela Happy Birthday ameriškemu predsedniku Johnu F. Kennedyju. Leta 1962 je bila šokantna vrednost obleke v njeni prosojnosti in ker so si Marilynino izbiro garderobe razlagali kot namigovanje na intimno razmerje s predsednikom. Leta 2022 je bila šokantna vrednost te iste obleke v tem, da je Kardashianova razkrila, da je morala v treh tednih izgubiti dobrih 7 kilogramov, da je lahko zlezla vanjo.

Štafetna palica »osvobodi bradavički«

Julijska Valentinova revija visoke mode je zavzela Španske stopnice v Rimu kot modno stezo, vendar je na naslovnice prišla zaradi gostje iz prve vrste. Britanska igralka Florence Pugh jerevijo v družbi Anne Wintour spremljala v prosojni obleki z ovratnikom v barvi fuksije in brez nedrčka. Režiserka filma Ne skrbi, draga Olivia Wilde je tri mesece pozneje na gala akademiji v Akademijskem muzeju prevzela štafetno palico »osvobodi bradavički«. Nosila je srebrno toaleto Alexandre Vauthier, ki je bila tako fina, da je tisto, kar je ležalo pod njo, bilo vidno vsem. Viralni trenutek zadnje modne brvi se je zgodil na Copernijevi reviji na pariškem tednu mode, ko je manekenka Bella Hadid stala v spodnjicah, medtem ko so obleko nabrizgali na njeno kožo. Fabrican je tekoča mešanica naravnih in sintetičnih vlaken, ki se nanašajo z aerosolom, in ob stiku s površino telesa postane netkana tkanina. Posnetek je imel na tiktoku več kot milijon ogledov.

Za izdelavo uspešne gole obleke je potrebno veliko več, kot se zdi na prvi pogled. Obleka, ki sta jo nosili Monroejeva in Kardashianova, naj bi bila okrašena s 6000 majhnimi kamenčki, ki so bili ročno našiti. Monroejeva je za obleko, ki jo je oblikoval Bob Mackie, takrat vajenec francoskega oblikovalca Jeana Louisa, plačala 1440 dolarjev – kar je bila leta 1962 visoka cena. Obleka velja še danes za najdražjo, ki so jo prodali na dražbi, saj je leta 1999 zbrala 1,2 milijona dolarjev. Sedem let pozneje je bila ponovno prodana za 4,8 milijona dolarjev. »Dandanes vsi nosijo prosojne obleke, a takrat ni bilo tako,« je dejala Kardashianova. »V nekem smislu je to izvirna gola obleka. Zato je bilo tako šokantno.«

Žensko telo kot politično bojišče

Bob Mackie je postal mojster golih oblek in je ustvaril prozorno obleko s strateško nameščenimi srebrnimi bleščicami in belim perjem, ki jo je Cher nosila na Met Gala leta 1974. Toda kljub vsej tehnični virtuoznosti njene konstrukcije je prav telo pod njo tisto, kar daje goli obleki intuitivno moč. Postala je kulturni totem v trenutku, ko so ženska telesa postala politično bojišče.

Leta 2022 ženska golota ni zgolj žgečkanje, je žarišče kulturnih polemik. Trend golih oblek namreč odraža tudi stalno obsedenost z ozko definirano »popolno« obliko telesa. Izguba teže Kardashianove je bila tako prepričljiva zgodba kot tudi dediščina njene obleke. Velik del spletnih kritik proti Valentinovi prosojni obleki Pughove pa ni bil usmerjen proti njeni goloti, ampak proti njeni drznosti, ker se je, kot je povedala za Harper's Bazaar, udobno počutila s svojimi majhnimi prsmi »Ljudem je bilo neprijetno, da mi je bilo udobno. Skrb zbujajoče je bilo, kako vznemirjeni so bili. Zaradi njihove jeze sem bila sama veliko bolj samozavestna,« je dodala.