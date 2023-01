V zadnjih letih, odkar je del sodobnih testnih avtomobilov tudi pametni tempomat, sem se njegove pomoči popolnoma navadil, saj mi avto, ki sam ohranja varnostno razdaljo, pospešuje in zavira, vožnjo ne samo naredi bolj udobno, temveč v slabših vremenskih razmerah tudi občutno bolj varno. A glej ga zlomka, kljub temu, da sem tehnologijo preizkusil v vseh mogočih znamkah, od evropskih, korejskih, japonskih in ameriških, pa obstaja odsek ceste v Ljubljani, kjer tehnologija, ne glede na to, čigava je, pogori. Ko se mi je zgodilo prvič, da avto ni zaviral, ko bi moral, je žile preplavil adrenalin, saj so do trka manjkali centimetri. A izkušnja je bila tudi pozitivna. Danes tako vem, da je človek pametnejši od še tako napredne tehnologije. A to seveda ne pomeni, da jih odgovorni ne smejo razvijati naprej.

Zadnja leta iz ZDA prihajajo novice, kako so bila vozila znamke Tesla udeležena v številne nesreče, v katerih so bili vozniki zgolj nemočni opazovalci, saj so bili prepričani, da tako imenovani auto pilot vse opravi sam brez njihovega posredovanja. Samo lani je bilo takšnih nesreč kar 273. Takoj se je pojavilo vprašanje, kdo je zanje kriv, proizvajalec ali voznik. Odgovor je toliko bolj pomemben, ker so ljudje v nesrečah izgubili življenje. Na koncu so razsodili, da je kriv voznik. Vse skupaj pa je pripeljalo do meje, da odgovorni v avtomobilski industriji tudi zato razmišljajo, da bi opustili idejo o peti stopnji avtonomne vožnje, ki bi pomenila samodejno vožnjo avtomobila, v katerem ne bi bilo volanskega obroča.

V Evropski Uniji je veljavna zakonodaja takšna, da mora imeti človek nadzor nad avtomobilom in ne obratno. Ali se bo to kdaj spremenilo, je seveda veliko vprašanje, toliko bolj, ker imajo sistemi določene omejitve in se prav zaradi njih tudi imenujejo asistenčni sistemi, se pravi sistemi za pomoč. Kar prevedeno pomeni, da moramo biti vozniki kadar koli sposobni prevzeti stvari v svoje roke, tudi zavirati. A kako to razložiti običajnemu Slovencu, ki je v svojo garažo zapeljal sodoben avto tudi zato, ker naj bi bil zmožen vsemogočnega? Težko. A če bo šlo kaj narobe, bo kriv voznik, ki v bistvu ni kriv, je pa popolnoma zaupal sistemu. Zato na cesti vedno uporabljajte zdrav razum in zaupajte predvsem sebi.