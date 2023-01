Dončić blestel s trojnim dvojčkom, tudi Dragić do zmage

Slovenski košarkar Luka Dončić, ki v severnoameriški ligi NBA blesti v dresu Dallas Mavericks, je tokrat s soigralci v American Airlines Centru gostil New Orleans Pelicans in slavil zmago s 127:117. Dončić je dosegel trojni dvojček s 34 točkami ter po 10 skoki in podajami. To je bil zanj deveti trojni dvojček sezone. Zmagal je tudi Goran Dragić.