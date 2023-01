Robert Hrgota prekinil urok spodrsljajev

Enainsedemdeseta novoletna turneja v smučarskih skokih je bila najbolj zelena in topla v bogati zgodovini tekmovanja. Tekmovalci so se morali prilagoditi na spomladanske temperature, v katerih je bila smučina bolj vlažna in mehkejša. Tudi material za drese se je glede prepustnosti zraka obnašal drugače ob visokih temperaturah, zato so imeli veliko dela strokovnjaki za šivanje kombinezonov. V težavah je bilo tudi vodstvo tekem, ki zaradi sprememb moči in smeri vetra ni poskrbelo, da bi imeli vsi tekmovalci čim bolj enake razmere. Največ pripomb je bilo po uvodni tekmi v Oberstdorfu, kjer so nastale neulovljive razlike v boju za zlatega orla. Žirija zaletišče običajno zniža za najboljše, tokrat ga je po polovici tekme celo zvišala (med žrtvami prenizkega naleta je bil tudi Anže Lanišek), za nameček pa so se še izboljšale vremenske razmere, tako da je norveški trener Alexander Stoeckl v skrbi za varnost za svojega prvega aduta Halvorja Egnerja Graneruda celo sam znižal višino naleta.