Na zahtevo specializiranega državnega tožilstva, ki je vztrajalo pri neposrednem zaslišanju prič, so danes pred sodni senat pod vodstvom Danile Dobčnik Šoštarič stopili član kreditnega odbora banke v času, ko ko je vodil Kovačič, Simon Hvalec, ter Marija Goričan in Viktorija Kampl, ki sta bili takrat zadolženi za pripravo predlogov, ki jih je pozneje obravnaval kreditni odbor takrat še druge največje državne banke.

Najbolj se je iskrilo med tožilko Petan Žura in obtoženim Igorjem Pujico, nekdanjim direktorjem KBM Fineka, oziroma njegovim zagovornikom Nenadom Zečevičem. Tožilka je namreč skušala razčistiti vlogo omenjene odvisne družbe pri odločanju Nove KBM o odobritvi kreditov njihovi hrvaški projektni družbi Multiconsult v letih 2006 in 2007.

Dokazati namreč želi, da naj bi obtoženi s svojim vplivom dosegli, da je banka družbi odobrila osem kreditov, s katerimi je prek nakupa poslovnih deležev različnih hrvaških projektnih družb prihajala do nepremičnin na Hrvaškem. Tožilstvo obtoženim - poleg Šujice še takratnima prvima človekoma banke Matjažu Kovačiču ter Manji Skernišak in Borisu Cekovu, ki je nasledil Šujico - očita, da naj bi nakupe občutno preplačali in tako banko oškodovali za dobrih 25 milijonov evrov.

Vse tri priče so danes večkrat zatrdile, da obtoženi nanje pri odločanju in pripravi predlogov niti v teh niti v drugih primerih niso nikoli vplivali. »Vem, da na sodišču to morate spraševati, a se mi zdijo takšna vprašanja smešna in pod nivojem,« je dejal Hvalec. Dodal je, da je v sedmih letih sodeloval pri odločanju o več kot 8000 kreditih, a nikoli nihče na njegove odločitve ni niti skušal vplivati.

Obrambo je večkrat zmotilo vrtanje tožilke v priče z vprašanji, kako je lahko prišlo do odobritve kreditov, če niso razpolagali niti s cenitvami nepremičnin niti s podpisanimi kupoprodajnimi pogodbami o prenosu deležev, saj da so bile slednje podpisane šele, ko so bili krediti že odobreni. Očitali so ji, da so priče svoje povedale že v sodni preiskavi, sodnici pa celo očitali, da je tožilki omogočila popravni izpit, ker takrat ni bila zadovoljna z njihovimi odgovori.

Zaradi večkratnega medsebojnega skakanja v besedo in poviševanja tona je bila sodnica Dobčnik Šoštarič prisiljena za nekaj minut celo prekiniti obravnavo, a se strasti tudi po odmoru niso kaj dosti umirile. Priče pa so še naprej zanikale, da bi pri odobravanju kreditov Multiconsultu banka temu gledala skozi prste in ga obravnavala drugače kot ostale prosilce. So pa povedale, da so bili pri preverjanju dejstev do mnenj KBM Fineka bolj zaupljivi, saj je šlo vendarle za njihovo odvisno družbo in njihove strokovnjake.

Zagovorniki obtoženih so že ob začetku obravnave znova poskušali neuspešno doseči, da bi sodni senat združil sodne postopke zoper vse obtožene v omenjeni zadevi, saj so trenutno razdeljeni na tri ločene zadeve. V ostalih dveh sodijo hrvaškim državljanom; v enem posebej nekdanjemu direktorju Multiconsulta Tomislavu Blagusu, v drugem pa lastnikom hrvaških družb, preko katerih so nakupovali nepremičnine.

Pri omenjenih ima sodišče velike težave z vabljenjem na sojenje, zato se njihovi postopki nahajajo v zelo različnih fazah. Sodni senat je v začetku tedna skušal z njimi izpeljati naroka, a se je na poziv odzval zgolj Damir Jurjević, ki je podal svoj zagovor. S tem zdaj po mnenju obrambe ni več razlogov, da ga ne bi priključili k slovenskim obtožencem, sodišču pa je celo predlagala, da naj zaradi neodzivnosti ostale poišče z evropskim pripornim nalogom.

Dobčnik Šoštarič jih je opozorila, da bi za kaj takega moral senat zoper njih najprej odrediti pripor, o čemer pa ta sam ne more odločati. Zato je vztrajala, da bodo z ločenimi postopki nadaljevali vse dokler ne bodo rešili procesnih zapletov z ostalimi obtoženimi, in preslišala poziv obrambe, da naj do takrat pač prekine sojenje tudi njihovim strankam.