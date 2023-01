Poročevalci AFP v Bahmutu so potrdili, da so tudi po formalni razglasitvi prekinitve ognja slišali tako ukrajinsko kot rusko topništvo. To mesto na vzhodu države, ki je trenutno še pod nadzorom ukrajinske vojske, je v zadnjih tednih prizorišče najsrditejših bojev vzdolž frontne črte.

Tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov je medtem zatrdil, da ruska stran spoštuje prekinitev ognja, četudi ukrajinska vojska nadaljuje z obstreljevanjem naseljenih območij in položajev ruskih čet. Ukrajina je poziv k prekinitvi ognja sicer zavrnila, češ da gre za prikrit poskus krepitve ruskih sil.

O domnevnem ukrajinskem obstreljevanju poročajo tudi proruske separatistične oblasti v mestu Doneck, ki naj bi ga po njihovih navedbah danes zadelo 13 topniških izstrelkov, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Sploh prva prekinitev ognja od začetka ruske agresije februarja lani je formalno stopila v veljavo opoldne po moskovskem času oziroma ob 10. uri po srednjeevropskem času.

Ruski predsednik Vladimir Putin je ministru za obrambo Sergeju Šojguju v četrtek naročil, naj uvede prekinitev ognja vzdolž celotne bojne linije in k temu pozval tudi ukrajinsko stran.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v večernem nagovoru zavrnil njegov poziv, rekoč da gre le za poskus začasne ustavitve napredovanj ukrajinske vojske v Donbasu. Po mnenju Zelenskega želi Moskva izkoristiti božič za dobavo opreme, oborožitve in mobiliziranih vojakov bližje ukrajinskim položajem.