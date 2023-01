»Prav zares sem zadovoljen, da je naposled konec ugibanj o mojem domnevnem lobiranju za nestalni sedež Slovenije v Varnostnem svetu OZN. To ni bila moja zamisel in bi bilo prav, da zunanja ministrica to po potrebi pojasni,« je v izjavi za javnosti zapisal Borut Pahor, ki je ob koncu minulega leta končal svoj drugi predsedniški mandat.

»Seveda sem bil kot bivši predsednik republike pripravljen vladi pri tem projektu pomagati, vendar njeno odločitev razumem in spoštujem,« je dodal. Izpostavil je še, da si je v času do izteka mandata s številnimi pogovori na mednarodnih srečanjih prizadeval za naklonjenost čim širšega dela mednarodne skupnosti kandidaturi Slovenije ter poudaril, da si iskreno želi, da bi bila Slovenija pri tem uspešna.

Ministrica Tanja Fajon je na novinarski konferenci ob koncu leta povedala, da verjame, da bo slovenska kandidatura uspešna, sploh če bodo vsi v politiki pri tem stopili skupaj, bo pa treba veliko energije vložiti v pridobivanje podpore zlasti držav v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki.

Ministrica je takrat dejala, da si želi, da bi se v prizadevanja vključila tudi Pahor in bivši predsednik Danilo Türk, vendar pa da glede tega z nikomer ne nameravajo sklepati pogodb o sodelovanju, saj da imajo močno ekipo na ministrstvu in okrepljeno na veleposlaništvu pri ZN v New Yorku.

Generalna skupščina ZN bo o novih nestalnih članicah Varnostnega sveta ZN v letih 2024 in 2025 odločala junija.