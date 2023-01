Prvo, 17 mesečno zdravljenje nogometaša leta 2017 in 2018 je bilo sicer uspešno, po njem je celo postal član strokovnega štaba italijanske reprezentance, z njo leta 2020 osvojil naslov evropskega prvaka, decembra lani pa se mu je stanje poslabšalo, poroča spletna stran dailymail.co.uk.

Vialli, rojen v mestu Cremona v Lombardiji, je svojo igralsko kariero začel v lokalnem klubu Cremonese, ki mu je pomagal pri napredovanju v drugo italijansko ligo. Hitro so ga opazili pri Sampdorii, kjer je igral tudi s Slovencem Srečkom Katancem in tudi zdajšnjim italijanskim selektorjem Albertom Mancinijem. Skupaj so osvojili naslov zmagovalca pokala pokalnih zmagovalcev.

Pozneje se je preselil k Juventusu, s katerim le leta 1996 osvojil ligo prvakov, nato pa prestopil k londonskem Chelseaju, pri katerem je bil pozneje tudi trener.

Azzurre je zastopal na svetovnih prvenstvih 1986 in 1990, na domačem prvenstvu leta 1990 je osvojil bronasto kolajno. Skupaj je v reprezentanci zbral 59 nastopov in dosegel 16 golov.