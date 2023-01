V podeželskem mestecu Enoch na jugu zvezne države Utah še vedno ne morejo dojeti, kaj se je zgodilo. 42-letni Michael Haight je v sredo namreč pobil celo svojo družino, pet otrok, starih med štiri in 17 let, 40-letno ženo Tausho Haight in njeno mamo, 78-letno Gail Earl, na koncu pa orožje uperil vase. Povod za krvavo dejanje bi lahko bila ločitev, saj je žena pred dvema tednoma vložila zahtevo zanjo, so potrdili na policiji. Haight je dokumente prejel 27. decembra. V preteklosti so ga že večkrat obravnavali zaradi nasilja v družini. Tausho, njeno mamo in otroke so dan pred smrtjo še videli v lokalni cerkvi, trupla na njihovem domu pa so odkrili v sredo popoldan, saj 40-letnice ni bilo na neko dogovorjeno srečanje. Njen odvetnik James Park je za medije dejal, da se je s Tausho, izredno prijetno gospo, srečal le dvakrat. In da takrat ni izrazila nikakršnega strahu pred moževim morebitnim fizičnim nasiljem.

Šopki in plišaste igrače

Mesto Enoch z okoli osem tisoč prebivalci leži nekje na sredi med Salt Lake Cityjem in Las Vegasom, območje je posejano s skupnostmi, ki pripadajo Cerkvi Jezusa Kristusa iz poslednjih dni. Mormonsko vero je prakticirala tudi družina Haight. Ravno zaradi te povezanosti so sosedi, prijatelji in drugi člani cerkve, kjer so se srečevali večkrat na teden, še toliko bolj pretreseni. »Vsi smo ena velika skupnost. Na vse nas pazi isti nebeški oče,« je za tiskovno agencijo AP skozi solze komajda izdavila Sharon Huntsman iz bližnjega Cedar Cityja. Pred hišo pokojnih je prinesla šopek rož in jih položila poleg ostalih rož in plišastih živalih, ki so jih tja prinesli drugi.

Vse več množičnih družinskih umorov

Michael Haight je vse življenje živel na tem območju, kot otrok se je pridružil skavtom, malo kasneje je v sklopu mormonske cerkve vero šel delit v Brazilijo. Leta 2003 sta se Tausho poročila. Ona se je v kraj preselila iz okoli dve uri oddaljenega Overtona v Nevadi. Kruh je služil kot zavarovalniški agent.

Množični družinski umori so postali zaskrbljujoče pogosta tragedija v ZDA. Leta 2022 so po podatkih USA Today, The Associated Press in Northeastern University zabeležili skupaj 17 takšnih primerov.