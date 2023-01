Našli 142.000 bitcoinov

Največ se je dogajalo okrog zaseženega bitcoina v primeru propadle borze Mt. GoX. To je bila borza kriptovalut s sedežem v Tokiu, ki je delovala med letoma 2010 in 2014. Na vrhuncu je bila odgovorna za več kot 70 odstotkov transakcij z bitcoinom. V začetku februarja 2014 je borza ugotovila, da je »izgubila« več sto tisoč bitcoinov. Poročila o številu izgubljenih kovancev so se gibala med 650.000 in 850.000. Nekaj izgubljenih bitcoinov je upravljalcem stečajne mase uspelo pridobiti nazaj, gre za 142.000 bitcoinov, ki bodo vrnjeni upnikom. Številka je ogromna, saj po trenutni ceni vrednost omenjenih kovancev znaša kar 2,4 milijarde ameriških dolarjev. To je pomembno iz vidika prodajnega pritiska na ceno bitcoina, saj bodo oškodovanci verjetno želeli unovčiti vsaj del denarja, ki so ga izgubili v prej omenjenem škandalu. Upniki imajo dve možnosti izplačila – bodisi zgodnje izplačilo julija 2023 ali pa zakasnelo izplačilo, ki se bo deloma začelo julija 2023 in bo potekalo v več manjših zneskih skozi daljše časovno obdobje, vendar pa naj bi bilo za 2 odstotka višje. Za vse investitorje se mi zdi pomembno, da se zavedajo tega dogajanja in ostanejo pozorni na trg v času, ko se začnejo izplačila iz stečajne mase.

Zaostruje se tudi zgodba o Digital Currency Group (DCG), o kateri je bil govor v prejšnjih izdajah pregleda trgov. Brata Winklevoss, soustanovitelja borze Gemini, sta objavila odprto pismo naslovljeno na Barryja Silberta, ustanovitelja in lastnika DCG skupine, kjer mu očitata grobe nepravilnosti pri vodenju svojih podjetji ter pomanjkanje transparentnosti. Borza Gemini je posojala denar enemu izmed podjetji v lasti DCG, slednji so zabredli v likvidnostne težave in posledično je morala tudi borza Gemini ustaviti izplačila. Na vidiku je torej še ena sila neugodna situacija za trg kriptovalut.