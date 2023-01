Kot so po današnji novinarski konferenci na Kopah sporočili z Generalne policijske uprave, bosta hrvaška policista Dario Cindrić in Darko Lukinić slovenskim kolegom pomagala pri sporazumevanju s hrvaškimi državljani, jim svetovala v primeru morebitnih nevšečnosti in podobno. Tovrstno sodelovanje med slovensko in hrvaško policijo poteka od leta 2013, zaradi epidemije je bila izjema le leto 2021. V poletnem času slovenski policisti pomagajo hrvaškim kolegom pri delu v njihovih obmorskih letoviščih.

Po besedah Alojza Sladiča iz uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi je slovenska policija zadnjih petih letih na smučiščih obravnavala v povprečju okoli sto nesreč na leto, od tega je dobra polovica povezana s hudimi telesnimi poškodbami. »Okoli 70 odstotkov udeležencev v nesrečah je običajno moških, največ udeleženih v nesrečah pa je otrok, starih med sedem in 14 let. V povprečju je na sezono v nesrečah, tudi v tistih z lažjimi poškodbami, ki jih obravnavajo nadzorniki smučišč, udeleženih več kot za dva avtobusa otrok,« je navedel Sladič.

Policisti preverjajo tudi prisotnost oziroma vpliv alkohola

Glede na ugotovitve policistov med najpogostejše vzroke nesreč na smučiščih spadajo precenjevanje sposobnosti in znanja ter neprilagojena hitrost in neprimerna izbira smeri smučanja. Med pogostimi vzroki je tudi neprimerno vključevanje nazaj na smučišče. Policisti sicer pri smučarjih, še posebej pa pri udeležencih nesreč, preverjajo tudi prisotnost oziroma vpliv alkohola, a se ta le redko potrdi.

Sicer pa bo slovenska policija tudi letos sodelovala pri preventivnem projektu Šolar na smuči, pri katerem so partnerji še Zavod za šport Planica in Smučarska zveza Slovenije ter smučarske šole. Poleg tega bodo slovenski policisti svojo prisotnost na smučiščih okrepili tudi med zimskimi počitnicami, ki bodo letos nekoliko prej.

Pristojni so ob tem spomnili še, da je uporaba smučarske čelade obvezna za otroke do vključno 14. leta starosti, uporabo pa priporočajo tudi odraslim smučarjem. Da bi bilo smučanje prijetno in predvsem varno za vse, obiskovalce smučišč pozivajo tudi k spoštovanju mednarodnih FIS pravil, ki govorijo o obnašanju na smučiščih, prav tako naj smučarji upoštevajo odredbe in navodila nadzornikov, policistov in upravljavcev, pa tudi označbe na smučarskih progah.

Smučarji naj smučišča uporabljajo tako, da ne ogrožajo ali poškodujejo sebe in drugih, niti naprav ali označb na smučišč, so še poudarili na Generalni policijski upravi.