Bolnik je najboljša pretveza

Med bolniki z nujnimi stanji se večkrat znajdejo ljudje, ki potrebujejo antibiotik. O tovrstnih pripetljajih so nam pripovedovali zaposleni v nujni pomoči, pa tudi bolniki in njihovi svojci. Pekoče žrelo in trganje v ušesih nista več zagotovilo, da se bo lahko posameznik dogovoril za pregled v ambulanti družinske medicine. Na urgencah so bolniki oskrbljeni, a jih vsakič sprejme kdo drug. Priložnosti za poglobljeno spremljanje skozi čas, za katero je v Sloveniji zadolženo osnovno zdravstvo, v nujni pomoči ni. Gneča podaljšuje čakanje resno bolnih pacientov. Ker otežuje pregled nad bolniki, je ne nazadnje tudi nevarna.