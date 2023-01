Po pisanju tujih medijev se že omenja več možnih imen, med katerimi naj bi prednjačil Aaron Taylor-Johnson. Kot poroča portal Ultimate Classic Rock, se je Taylor-Johnson nedavno srečal s producentko filma Barbaro Broccoli, srečanje pa je bilo uspešno.

32-letni britanski igralec bi lahko bil dobra izbira za vlogo agenta 007, ker »ustreza smeri mlajših, v katero želi iti Brokolijeva«, in sicer, da je uspešen, a ne posebej slaven. A vlogi v prihajajočih filmih Kraven the Hunter in The Fall Guy bi ga lahko napravili »preveč slavnega, da bi prevzel Bonda«. Taylor-Johnson je sicer doslej nastopil v filmih Nočne ptice, Kick-Ass, Hiter kot strel, Stotnik Amerika: Zimski vojak ter Maščevalci: Ultronova doba in v televizijski seriji WandaVision.

V povezavi z novim Bondom se po pisanju Daily Maila omenja tudi Lucien Laviscount iz serije Emily v Parizu. Barbara Broccoli je junija lani izjavila, da se producenti še niso osredotočili na nobenega igralca in da bo minilo vsaj dve leti, preden bodo začeli snemati še en film o Bondu.» Nihče ne tekmuje,« je povedala za portal Dateline. Kot je še pojasnila, se pogovarjajo, kako se bodo lotili naslednjega filma. Šele takrat bodo pripravili scenarij.

Filmi o Jamesu Bondu veljajo za eno najdlje trajajočih filmskih franšiz v zgodovini kinematografije. Doslej so posneli 25 naslovov, prvega, Dr. No, leta 1962.