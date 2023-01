Na Hrvaškem brez cestninskih postaj ob mejnih prehodih Obrežje in Jelšane morda že ta mesec

Hrvaško ministrstvo za promet, pomorstvo in infrastrukturo načrtuje ukinitev cestninskih postaj ob mejnih prehodih Obrežje in Jelšane, na katerih po odpravi mejnega nadzora nastaja velika gneča, je za hrvaški časnik Jutarnji list potrdil minister Oleg Butković. To je tudi eden od razlogov za višjo cestnino v letošnji turistični sezoni.