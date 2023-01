Glas Gibanju Svoboda je bil glas Jankoviću

V Ljubljani smo prvi delovni dan v novem letu dobili novo mestno koalicijo med Listo Zorana Jankovića in Gibanjem Svoboda. Gre za šele drugo koalicijo v času vladanja Zorana Jankovića, ki se bo, če bo dokončal sveži mandat, razpotegnilo na dve desetletji. Prvič je moral Janković v koalicijo leta 2014, ko sta mu dodatne štiri glasove zagotovili SD in DeSUS, mandat pa ni bil nič kaj posebej drugačen od preostalih, saj se od teh dveh strank niti ni pričakovalo, da bi v mestno politiko prinesli sveže ideje ali da bi bili sposobni vplivati na odločitve župana. Kot vemo, danes DeSUS ni več ne v mestnem svetu ne v parlamentu, SD pa z vsakimi volitvami v Ljubljani, ki bi morala biti ena od njenih trdnjav, drsi v vse večjo anonimnost. Stranki, ki je imela zadnjega župana pred Jankovićevo ero, se je na zadnjih volitvah dolgo obetal zgolj en sedež v mestnem svetu, na koncu pa so za las dobili še drugega.