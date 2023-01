»Naša vlada se ne bo vdala grožnjam Hamasa,« je v izjavi za javnost po obisku dejal Itamar Ben-Gvir iz skrajno desne stranke Judovska moč in se s tem odzval na opozorila te palestinske islamistične skupine, da bi bil njegov obisk mošeje nesprejemljiv.

Mošeja Al-Aksa je eden najpomembnejših islamskih krajev, hkrati pa je sveta tudi za Jude, ki to območje imenujejo Tempeljski grič, saj sta tam nekoč stala dva judovska templja. »Tempeljski grič je najpomembnejši kraj za Izraelce, kjer ohranjamo svobodo gibanja za muslimane in kristjane,« je dejal Ben-Gvir in opozoril, da je s tistimi, ki grozijo in želijo omejiti dostop do gore, treba ravnati z železno roko.

Mošeja je sicer pod muslimansko upravo, Izrael pa je odgovoren za njeno varnost. V skladu s sporazumom z muslimanskimi oblastmi lahko Judje obiskujejo mošejo, vendar tam ne smejo moliti. Ben-Gvir je v preteklosti večkrat kritiziral ta sporazum kot rasističen in diskriminatoren do Judov. Palestinci pa obtožujejo izraelske oblasti, da želijo razširiti svoj nadzor nad svetim krajem.

Opozorila tudi iz ZDA

Še pred obiskom Ben-Gvirja je visoki uradnik palestinske uprave Husein al Šejk opozoril na očitne in nesramne provokacije izraelskih oblasti, ki zahtevajo palestinski, arabski in mednarodni odziv. Hamas pa je posvaril pred novim zaostrovanjem razmer. Potezo izraelskega ministra so danes obsodile oblasti v Jordaniji, Združenih arabskih emiratih in Savdski Arabiji. Svoje neodobravanje sta izrazili tudi Arabska liga in Organizacija islamskega sodelovanja, ki združuje 57 držav članic.

Ameriški veleposlanik v Izraelu Tom Nides je medtem dejal, da je Washington jasno sporočil izraelski vladi, da »nasprotuje vsem korakom, ki bi lahko škodili statusu quo na svetih krajih«.

Ben-Gvir je sicer od vstopa v parlament aprila lani večkrat obiskal ta sveti kraj, vendar ima njegov današnji obisk s prevzemom ministrskega položaja veliko večjo težo. Kako nevarni so lahko tovrstni obiski, priča sporen obisk nekdanjega izraelskega premierja Ariela Šarona leta 2000, ki je bil eden glavnih povodov za drugo palestinsko intifado, ki je trajala do leta 2005, še piše AFP.