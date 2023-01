Poziv Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije predvideva za 10 milijonov evrov nepovratnih sredstev za izvedene naložbe vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije. Spodbude bodo tako prvič dodeljene tudi za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, so danes pojasnili na Eko skladu.

Višina nepovratne finančne spodbude bo znašala 500 evrov za kilovat (kW) inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, ter 50 evrov za kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, in sicer za največ 80 odstotkov vsote priključnih moči odjemnih mest.

Ta poziv v primerjavi s predhodnim, ki je bil predčasno zaključen marca lani, prinaša še nekaj sprememb. Kot naprava za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, za katero se po novem določa višjo spodbudo, bo štela le tista, ki bo imela prigrajen baterijski hranilnik s kapaciteto shranjevanja v kilovatnih urah najmanj 0,7 ure obratovanja naprave za samooskrbo z električno energijo pri nazivni električni moči (v kW). Poleg tega bo z namenom hitrejše obdelave vlog spodbuda dodeljena za naložbe, izvedene od vključno 1. marca dalje. Naprave morajo ob oddaji vloge že obratovati.

Subvencionirana bo petina naložbe za prenovo ogrevanja

Nov javni poziv Nepovratne finančne spodbude za skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posamezni deli medtem prinaša za milijon evrov nepovratnih spodbud za naložbe v prenovo ogrevanja v stavbah s tremi ali več posameznimi deli (ne zgolj večstanovanjske stavbe).

Spodbude bodo znašale 20 odstotkov upravičenih stroškov naložbe in bodo dodeljene za vgradnjo skupnega solarnega ogrevalnega sistema, kotla na lesno biomaso, ogrevalne toplotne črpalke, za zamenjavo toplotne postaje ali vgradnjo nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja. Po tem javnem pozivu so upravičene osebe tako fizične kot pravne osebe, ki so etažni lastniki v stavbah s tremi ali več posameznimi deli.

Javni poziv Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila pa je Eko sklad spremenil tako, da so med upravičene osebe vključene tudi pravne osebe, ki niso zavezanci za davek na dodano vrednost (DDV) in tako nimajo pravice do odbitka DDV. Ta poziv, ki je bil objavljen junija, je sicer namenjen pravnim osebam za naložbe v nakup novih ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet.