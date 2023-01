Dončić je s soigralci večino časa lovil tekmece, ki so hitro povedli in vse do zadnjega dela tretje četrtine ohranjali dvomestno prednost. Ta je vmes nekajkrat narasla tudi na 18 točk.

Toda Dallas je tudi po zaslugi uspešnega izvajanja prostih metov (30/34) izničil razliko ter v končnici dvoboja zabeležil sedmo zaporedno zmago.

Dončić je v 41:14 minute na parketu iz igre zadel deset od 26 metov, od tega le enega za tri točke (1/9), zelo natančen pa je bil s črte prostih metov. Zadel je 18 od 22 poskusov. V statistiko je vpisal še 12 skokov, 8 podaj in eno ukradeno ob štirih izgubljenih žogah.

Od njegovih soigralcev sta bila s po 21 točkami učinkovita še Tim Hardaway ml. in Christian Wood. Pri domačih je 25 točk dosegel Kevin Porter ml.

Dallas (22-16) je ostal na četrtem mestu zahodne konference in ima najdaljši zmagoviti niz na zahodu. Na vzhodu ima daljšega le Brooklyn (25-12). Mrežice so dobile 12 zaporednih obračunov.

Šov Donovana Mitchella

Goran Dragić je s Chicagom na 37. tekmi še 21. v tej sezoni zapustil parket poražen. Ljubljančan je v 10:56 minute na parketu dosegel dve točki in vpisal še podajo, nemočno pa je spremljal strelski šov Donovana Mitchella. Ta je ob zmagi Cleveland Cavaliers (24-14) po podaljšku s 145:134 dosegel kar 71 točk.

S tem je šele kot tretji košarkar v tem tisočletju presegel mejo 70 točk. To je pred tem uspelo Kobeju Bryantu (2006) in Devinu Bookerju (2017). V celotni zgodovini lige NBA 71 točk zadošča za izenačeno osmo najbolj učinkovito predstavo.

Presenetljiv poraz je z vodilno ekipo zahoda Denver Nuggets (24-13) vknjižil Vlatko Čančar. Ta je igral 16:54 minute in v tem času dosegel dve točki, v statistiko pa dodal po en skok in podajo. Nuggets so izgubili proti Minnesota Timbewolves (17-21) s 111:124.

Anthony Edwards je za zmagovito moštvo dosegel 29 točk, Nikola Jokić pa je za Denver, ki ostaja na vrhu zahoda, dosegel 24 točk ob devetih podajah.