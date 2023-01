Brezmejnost sosedstva

Na rodovitnih vinogradniških območjih Špičnika, severozahodno od Maribora, na dveh gričih že leta stojita obmejna miza in klopca miru kot prostor združevanja narodov na obeh straneh meje in opomin na težko zgodovino tega območja. Na zahodni meji Slovenije je daleč najbolj znan prostor povezovanja Trg Evrope, ki povezuje obe Gorici, potem ko je med Italijo in Slovenijo padla državna meja. Tako kot se je prebivalcem ob severni in zahodni meji izboljšalo življenje in so se olajšali dvolastniška opravila na obeh straneh meje, odhod v službo, šolo in trgovino, se bo po hrvaškem vstopu v schengensko območje kakovost življenja dvignila tudi na južnem, najdaljšem slovenskem mejnem območju.