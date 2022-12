V New Yorku odprli prvo zakonito prodajalno marihuane

V mestu New York so v četrtek slovesno in ob dolgih vrstah kupcev odprli prvo zakonito prodajalno marihuane. Uživanje marihuane za rekreativno uživanje je legalizirano že od lani, vendar si je država New York vzela čas za izdajo dovoljenj za prve zakonite trgovine. Medtem so marihuano prodajali praktično po vseh ulicah in pod pulti.