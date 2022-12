#intervju Ne bi mogli biti v večji zmoti!

Leto 2022 je bilo zanj zagotovo prelomno – začel ga je kot navdihujoči opozicionalec, zaključuje ga kot rigiden predsednik vlade. Vojna v Ukrajini in z njo izzvana energetska kriza sta iz tega elektroenergetskega strokovnjaka naredili prepoznavnega in v EU rešpektiranega premierja. Doma je, brez večjih političnih izkušenj in zaprt v krog od teorij o zarotah živečih prišepetovalcev, začel delati napake. Danes ima zato odprtih veliko front: s policisti, sodniki, zdravniki, državljani, ki obnemoglo iščejo prostega zdravnika, še celo z mesnopredelovalno industrijo, ki besni zaradi njegovih izjav o prehranjevalnih navadah.