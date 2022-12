Čeprav jim rezultat po polovici rednega dela v evropskem pokalu, kjer imajo dva uspeha in kar sedem porazov, ne daje mirnega spanca, so pri košarkarski Cedeviti Olimpiji leto 2022 sklenili pozitivno. Torkova zmaga proti Mornarju je bila šesta zaporedna v ligi ABA, kjer so le za Crveno zvezdo, s katero jih čaka še zaostala tekma, in imajo s Partizanom po dva poraza. Trener Jurica Golemac je nad potekom sezone v jadranskem tekmovanju zadovoljen, v novem letu pa si želi predvsem, da bi bili njegovi igralci zdravi.

»Kljub vsem težavam smo z ligo ABA zadovoljni. Klonili smo le v Podgorici proti Budućnosti, proti kateri smo igrali po okužbah s koronavirusom, in FMP v Tivoliju, ko sem lahko računal na šest in pol igralcev. Ta spodrsljaj smo sicer nadoknadili z zmago proti Partizanom. Smo v dobrem položaju, a se nikakor ne smemo sprostiti. Tekmi proti Megi in Borcu v gosteh, ki prihajata, sta vse prej kot enostavni,« je črto pod skorajšnjo polovico rednega dela lige ABA potegnil Jurica Golemac in zavzdihnil, ko je beseda nanesla na evropski pokal. »Zmaga proti Brescii nam je spolzela iz rok. To je bil glede na okoliščine edini pravi 'kiks' do zdaj. Zelo mi je žal tega uspeha, saj bi bilo z njim v Evropi vse drugače. To je bil korak nazaj, a na srečo imamo v evropskem pokalu še devet tekem, na katerih lahko še marsikaj popravimo.«

Na zadnji tekmi v letu 2022 proti Mornarju je Golemac znova pogrešal četverico igralcev. Marko Radovanović in Jan Kosi okrevata po operacijah, precej bolj pomembna pa je odsotnost Zorana Dragića in znova tudi Marka Jeremića. »Jeremić čuti bolečine v kolenu še od tekme s Partizanom. Proti Bourgu je stisnil zobe, proti Mornarju pa bi ga uporabil le v skrajni sili. A mislim, da bo že proti Megi nared. Dragić še vedno jemlje antibiotike. Računam, da bi se treningom pridružil čez dober teden, še dodatnega pa bo rabil, da se vrne v fizično formo.« Zaradi položaja in dejstva, da v ligi ABA prihaja kratko obdobje, ko lahko igralci prestopajo med klubi, tudi pri Olimpiji pogledujejo za kakšno okrepitvijo. »Finančno smo omejeni. A kljub temu pogledujemo naokoli in če se pojavi priložnost za igralca, ki bi bil dosegljiv in hkrati dodana vrednost, bomo reagirali.«

Ljubljančani bodo v evropskem pokalu znova na delu 11. januarja, zato imajo v teh dneh več časa za trening. Golemac si v prihodnje želi predvsem boljše obrambe, čeprav pravi, da na trenutke tudi do zdaj ni bila slaba. »Z Gnjidićem in Rebcem ter tudi Radovićem na igrišču dobimo na moči in agresivnosti v obrambi. To se je videlo tudi proti Bourgu. Pogovarjamo se z Adamsom, ki mora dati več v tem pogledu. Tudi Ferrell zna igrati zelo dobro obrambo, a je pri njemu tako, da ga motivirajo šele določeni dvoboji ali dogodki znotraj tekme. Z večjo količino treningov bomo dvignili tudi intenziteto v obrambi, jasno pa je, da je v tem pogledu ključen čim hitrejši povratek Dragića.«