Protest »zahvale za neukrepanje« v Petrinji je organiziralo gibanje Petrinjska pomlad. »Cilj je, da pokažemo celotni državi in tistim, ki izvajajo obnovo, da nismo zadovoljni z njenim potekom oziroma da preusmerimo pozornost na to, da obnove še vedno ni,« je za hrvaški časnik Večernji list povedala članica gibanja Ivana Palaić. Opozorila je, da je država obnovila manj kot deset hiš in ni zgradila niti ene stanovanjske zgradbe.

»Država ne dela absolutno nič, da bi obnovila središče Petrinje. Petrinjci so nezadovoljni, Petrinjci menijo, da zaslužijo več, Petrinjci želijo normalno življenje,« je še dejala.

Prebivalka Petrinje Nadija Sijamhodžić je za Večernji list poudarila, da se v Petrinji ne živi, ampak preživlja. »Malo v pločevinkah, malo v porušenih hišah, ampak iz upora ostajamo tu, da pokažemo, da je Banija bila in bo, on pa naj svojo Banovino obdrži zase,« je še dejala in novinarju pokazala transparent s fotografijo Plenkovića.

Plenkovića in drugih predstavnikov vladnega vrha v Petrinjo danes ni bilo. Premier se je obletnice potresa, ki je 29. decembra 2020 prizadel osrednjo Hrvaško oziroma regijo Banovina, dotaknil zgolj na seji vlade. »Del, s katerim smo zadovoljni, se nanaša na nekonstrukcijsko obnovo, na gradnjo večstanovanjskih stavb. V Petrinji bi morali končati 130 stanovanj do konca poletja. To, kar ni dobro, česar se zavedamo, je konstrukcijska obnova in gradnja nadomestnih hiš. To, da pospešimo te procese, je ena od glavnih nalog za leto 2023,« je ocenil Plenković.