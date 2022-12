V mestih Jimenez in Tudela so umrli štirje ljudje, od tega so se trije utopili, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz filipinske obalne straže.

Kot so dodali, so močni vetrovi in visoki valovi na božični dan ob obali osrednjega otoka Leyte potopili ribiško ladjo. Dva člana posadke sta umrla, šest pa so jih uspeli rešiti. Večina pogrešanih so sicer ravno ribiči, ki se preživljajo z ribolovom na pacifiški obali države in so se kljub težkim razmeram nekaj dni pred božičem odpravili na morje.

V mestih Libmanan in Tinambac, ki so jih poplave prizadele že nekaj dni pred božičem, sta utonili dve osebi, med njimi deklica, pa so še sporočili iz urada civilne zaščite.

Poplave so jug države prizadele predvsem v nedeljo, ko je nesreča ohromila praznovanje božiča v tej pretežno katoliški državi.

Filipini se sicer uvrščajo med države, ki so najbolj izpostavljene posledicam podnebnih sprememb, znanstveniki pa svarijo, da segrevanje ozračja vodi v še ekstremnejše vremenske pojave.