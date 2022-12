Dallas je v prvem polčasu zaostajal za ekipo kalifornijskega zvezdnika LeBrona Jamesa (38 točk). Ob polčasu je bil Dončić pri desetih točkah, Dallas pa pri -11 (43:54). V nadaljevanju pa je Dallas stopil na plin. Dončić, Tim Hardaway Jr. (26) in Cristain Wood (30) so hitro zmanjšali zaostanek in v tretji četrtini naredili popoln preobrat. Dallas je samo v tem delu igre dosegel 51 točk in nato dobil prvo božično tekmo NBA.

Medtem ko je imel Dončić znova zelo pomembno vlogo pri zmagi svojega moštva, pa Vlatko Čančar ni dobil priložnosti za igro na zadnji tekmi na božični dan. Čančarjeva ekipa Denver Nuggets je sicer izkoristila priložnost in se povzpela na vrh lestvice zahodnega dela lige. V izenačenem dvoboju s Phoenix Suns so po podaljšku zmagali s 128:125. Srb Nikola Jokič je za zmagovalce vpisal kar 41 točk ter po 15 skokov in podaj.

Jayson Tatum z 41 točkami in Jaylen Brown z 29 sta vodila Boston Celtics do zmage nad Milwaukeejem, s tem je Boston po 24. zmagi, ob 10 porazih, ostal vodilna ekipa NBA, Bucks pa so ostali pri 22 zmagah in imajo 11 porazov ter so na drugem mestu lestvice celotne lige.

Branilci naslova prvaka, Golden State, so brez poškodovanega prvega strelca Stephena Curryja s 123:109 premagali Memphis Grizzlies, ki je sedaj na drugem mestu zahodnega dela lige. Philadelphia je s 119:112 ugnala New York.