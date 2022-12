Kitajski predsednik čestital predsednici Pirc Musar ob prevzemu funkcije

Kitajski predsednik Xi Jinping je v četrtek poslal čestitko Nataši Pirc Musar ob nastopu funkcije predsednice Republike Slovenije, so zapisali na spletni strani kitajskega zunanjega ministrstva. Ob tem je pohvalil kitajsko-slovenske odnose in izrazil upanje na nadaljnje sodelovanje v korist obeh držav in narodov.