Ljubljanska bolezen

Bralci iz Ljubljane nas vsakih nekaj dni opozorijo na nov odhod zdravnika, omejeno delovanje enot zdravstvenega doma in urnike, ki so iz tedna v teden bolj nepredvidljivi. V ponedeljek so na primer izvedeli, da bodo zaradi bolniških odsotnosti zadnja dva tedna pred novim letom za odrasle na Viču delovale le dežurne ambulante. V tem času bo mogoče urediti le nujne in neodložljive storitve, preostale bodo opravljene z zamikom nekaj dni, so sporočili iz zdravstvenega doma. Le nekaj dni prej je v enoti Vič - Rudnik prenehala delati še ena zdravnica.