Pri košarkarski Cedeviti Olimpiji so si močno oddahnili. Zmaga v devetem krogu evropskega pokala proti vodilni ekipi skupine A Bourgu na gostovanju jih je namreč obdržala v igri za napredovanje v drugi del tekmovanja, v nasprotnem primeru bi imeli za to le še teoretične možnosti. Ljubljančani imajo dovolj kakovostno zasedbo za precej višja mesta, a iz takšnih in drugačnih razlogov v prvi polovici rednega dela drugo kakovostnega evropskega tekmovanja tega niso uspeli potrditi. Zdaj jih do 11. januarja, ko gostujejo pri Bursasporju, čaka evropski premor. 20 dni bo trener Jurica Golemac izkoristil kot manjše priprave za nadaljevanje, med katerimi jih v ligi ABA čakajo trije povsem premagljivi nasprotniki – Mornar, Mega in Borac.

Dvignili so si samozavest

Kapetan Edo Murić in soigralci so na gostovanju pri Bourgu pokazali zrelo predstavo brez večjih nihanj ter potrdili dvigovanje forme, pri čemer jim je lahko še dodatno žal za poraz proti Brescii v Stožicah, ki bi še dodatno izboljšal položaj pred drugo polovico drugega dela evropskega pokala. Tokrat je voz vlekel Josh Adams, ki je v Ljubljano prišel kot velika okrepitev, a do zdaj še ni povsem upravičil visokih pričakovanj, čeprav tudi ne moremo reči, da je razočaral. Ko je bilo najbolj potrebno, je žoga končala v rokah mirnega in zanesljivega Yogija Ferrella, medtem ko sta Alen Omić in Karlo Matković pokazala raznovrstnost v igri pod košema. Tokratni zanemarljiv vložek Eda Murića (brez točke) in Amarja Alibegovića (4) ni bil usoden. Če kaj, bo Golemac v prihajajočih dneh poudarek posvetil igri v obrambi, ki je lahko pri Olimpiji precej boljša in trdnejša, kar je pokazala tekma proti Partizanu, a je do zdaj konstantno še niso uspeli prikazovati.

»Zasluženo smo prišli do zmage. Nadzorovali smo večino tekme in bili skoraj ves čas v prednosti. Bourg je dobra ekipa, ki jo je težko prelomiti. Imeli smo nekaj priložnosti, a so naši tekmeci vsakič našli odgovor na naše točke. Zelo pomembna zmaga proti vodilni ekipi naše skupine za dvig samozavesti pred nadaljevanjem sezone,« je povedal Jurica Golemac, ki bo držal pesti, da bo antibiotična terapija pri vnetem komolcu Zorana Dragića prijela in bo morda nanj lahko računal že 11. januarja proti Bursasporju. »Velika zmaga. Verjetno si nihče ni mislil, da nam bo uspelo zmagati na tem gostovanju. Ostali smo zvesti samim sebi. Imamo fantastično skupino fantov. Ko začnemo igrati in teči kot znamo, nas je težko ustaviti. Vsak igralec je prispeval svoj del k tej zmagi,« je bil zadovoljen Yogi Ferrell.

Olimpija z najmanj izgubljenimi žogami v evropskem pokalu

Ameriški organizator igre je eden tistih, ki bo optimizem pred nadaljevanjem lahko črpal iz dogodkov v pretekli sezoni. Dobro se namreč spominja, da so imeli s soigralci po devetih odigranih tekmah le zmago več, nato pa so v naslednjih devetih doživeli le še en poraz in v Ljubljani po dolgih letih sprožili pravo košarkarsko evforijo. Ferrell je po pričakovanjih najboljši strelec in asistent Olimpije v evropskem pokalu, beleži namreč po 17,9 točke, s čimer je četrti strelec celotnega tekmovanja, in 5,2 asistence na tekmo. S 7,8 skoki na tekmo je najboljši skakalec Alen Omić, ki je skupno na petem mestu in eden od le četverice v moštvu trenerja Golemca, ki je do zdaj odigrala vseh devet tekem. Ob njem so to še Amar Alibegović, Edo Murić in Josh Adams. Po eno tekmo sta izpustila Ferrell in Marko Jeremić, ostali pa več. Najmanj, tri, so odigrali Zoran Dragić, Marko Radovanović in Aaron Harrison, ki je Ljubljano zapustil že pred časom.

V moštveni statistiki je Olimpija pri vrhu pri zadetih trojkah, saj jih na tekmo doseže 11 in v tem pogledu zaostaja le za Gran Canario slovenskega trenerja Jake Lakovića, ki jih dosega po 11,1. Na drugem mestu so Ljubljančani tudi po številu povprečno zadetih prostih metov (17,6), kjer gledajo v hrbet zgolj Promitheasu (17,7). Zanimivo je, da zmaji izgubijo tudi daleč najmanj žog na tekmo v tekmovanju, in sicer povprečno le 11,9. Podatek, ki jim zagotovo ne more biti v čast, pa je število prejetih točk na tekmo. V tem pogledu so druga najslabša ekipa v evropskem pokalu, saj na tekmo prejmejo kar 88,9 točke. Slabši je le Ulm (89,3).

*** 88,9 točkena tekmo prejme Cedevita Olimpija v evropskem pokalu. Slabšo obrambo ima le nemški Ulm (89,3). 17,9 točkena tekmo dosega Yogi Ferrell, s čimer je najboljši strelec Olimpije in četrti najboljši strelec evropskega pokala. S 5,2 asistence na tekmo je tudi najboljši asistent ekipe, najboljši skakalec pa Alen Omić s 7,8 skoki na tekmo.