V 45-članskem mestnem svetu bo imela Arsenovičeva lista 12 sedežev, kar je eden več kot v zadnjih štirih letih, druga najmočnejša sila pa je postalo Gibanje Svoboda z 11 mandati, ki je tudi najverjetnejši koalicijski partner mestne oblasti. Župan Saša Arsenovič je glede pogovorov za zdaj še zelo skrivnosten, saj da bo o tem kaj več lahko povedal šele po današnji seji, ko bo dokončno ustoličen in bo lahko tudi formalno začel pogovore s potencialnimi partnerji. Je pa izrazil upanje, da bo mestni svet v novi sestavi deloval kot velika družina, v katero bodo uprte oči meščanov in širše javnosti.

»Verjamem, da bomo tako kot v prejšnjem mandatu, ko smo naredili razvojni preboj, nadaljevali to učinkovito in povezovalno delo,« je dejal župan. Zahvalil se je tudi prejšnji sestavi mestnega sveta, hkrati pa potrdil, da pogovori o koaliciji potekajo zelo konstruktivno.

Vodja svetnikov Gibanja Svoboda Vojko Flis je dejal, da pogovori z županom potekajo, a dokončnega dogovora še niso sklenili, bi se pa to lahko zgodilo v kratkem, najverjetneje že januarja. Osebno preferenc po podžupanskem mestu nima, ne skriva pa, da kot druga največja lista na ta položaj računajo. Bolj jih trenutno zanimajo vsebinske zadeve, Flis pa je napovedal, da bodo podprli vse dobre projekte, zagotovo pa je mogoče izboljšati gospodarske in socialne razmere v mestu, izboljšati sodelovanje med univerzo in industrijo ter izboljšati črpanje evropskega denarja, vendar ne zgolj za urbano gradnjo, pač pa tudi iz drugih dveh stebrov, kot so programi za razvoj gospodarstva in obnove šol.

Kangler ne priakuje vabila v koalicijo

Tretja najmočnejša v mariborskem mestnem svetu je Lista Franca Kanglerja - NLS, ki ima osem svetnikov, danes je manjkal le Kangler, a ta ne pričakuje vabila v koalicijo. Kot je povedal njihov svetnik Milan Mikl, na pogovore doslej niso bili povabljeni, kar so tudi pričakovali.

»Pričakujemo, da bo uresničenega večino tistega, kar so obljubljali pred volitvami. Mi pa bomo gotovo konstruktivna opozicija, kar smo dokazali že v preteklosti, torej da znamo razmišljati v korist občanov,« je dejal Mikl, ob tem pa izrazil bojazen zaradi po njegovem mnenju kritičnih finančnih razmer na občini, nad čimer tožijo gospodarstveniki, ki delajo kot izvajalci na projektih, ki jih je naročila mestna občina.

V mestnem svetu ima štiri svetnike SDS, v imenu katere je danes Dejan Kaloh izrazil nestrinjanje zaradi predlagane sestave komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in je zato zahteval, da se omenjena točka prestavi na naslednjo sejo. A ostali svetniki temu niso prisluhnili z argumentom, da je komisijo treba imenovati na ustanovni seji, zato so jo večinsko potrdili in na njeno čelo postavili svetnika Gibanja Svoboda Andreja Rajha.

Del mestnega sveta so še SD, Lista kolesarjev in pešcev ter Lista za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR) s po dvema sedežema, po enega pa so zasedli Gasilci Maribora, NSi, Levica in Stranka mladih-Zeleni Evrope.