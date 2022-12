Priznala krivdo

Ameriški državni tožilec Damian Williams je v sporočilu navedel, da sta soustanovitelja borze FTX, Gary Wang in Caroline Ellison, nekdanja izvršna direktorica družbe Alameda Research, priznala krivdo po kazenskih obtožbah, ki jih je proti njima v južnem okrožju New Yorka vložilo sodišče v zvezi s propadom imperija FTX. V tožbi je komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) zapisala, da je v obdobju med letoma 2019 in 2022 »Ellisonova po navodilih nekdanjega izvršnega direktorja FTX, Samuela Bankmana-Frieda, podpirala shemo z manipulacijo cene FTT, kriptovalute, ki jo je izdala borza FTX. FTT je služil za zavarovanje nerazkritih posojil, ki jih je družba FTX odobrila družbi Alameda v obliki sredstev svojih strank.«

Rešitev pred propadom

Binance pa je kupil sredstva Voyagerja. Voyager je družba, ki se je ukvarjala s posredovanjem kriptovalut in je v letošnjem letu zašla v likvidnostne težave. Razlog za težave je bilo posojilo skladu tveganega kapitala Three ​Arrows Capital v višini 666 milijonov dolarjev. Ko je Three Arrows Capital propadel, so morali pri Voyagerju dolg odpisati. Letos poleti so sicer dobili sredstva od FTX, ki pa so po propadu borze ostala ujeta v stečajni masi. Da ne bi stranke delile usode strank FTX, so potrebovali dodatna sredstva, ki jih je prispeval Binance. Transakcija je vredna dobro milijardo dolarjev. Novico so pri Vayagerju sporočili preko twitterja, kjer so zapisali: »Po pregledu strateških možnosti, osredotočenih na čim večjo vrednost, vrnjeno strankam v čim krajšem času, je bil kot najboljši ponudnik za naša sredstva izbran Binance.«