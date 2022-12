Konec leta je zaznamoval boj centralnih bank z inflacijo in zato ne moremo mimo cen energentov, ki so močno prispevali k nastali situaciji. Cene evropskega zemeljskega plina padajo že pet dni, saj naj bi temperature do konca leta in še kasneje ostale zmerne, zaloge pa ostajajo na visoki ravni. Razloge lahko najdemo tudi v vetru, ki poganja vetrne elektrarne, in nižji porabi industrije v prazničnih dneh. Za visoko raven utekočinjenega zemeljskega plina skrbijo tudi tankerji, ki lahko sedaj prečrpajo dragoceni tovor tudi na dveh novoodprtih nemških terminalih. Kot kaže, bo skupek teh razlogov še nekaj časa skrbel, da bodo evropske cene plina ostale pod pritiskom navzdol. Nizozemske terminske pogodbe za prvi mesec, ki so evropsko merilo za plin, so sredi tedna zabeležile ceno pod 93 evrov za megavatno uro. To pa ne prinaša samo manj skrbi za gospodarstvo in gospodinjstva, ampak tudi manjši inflacijski pritisk in posledično lažje delo centralnih bank.

Slovenski borzni indeks SBITOP se že nekaj tednov giblje v območju med 1050 in 1080 točk. Najnižjo raven v letu je sicer dosegel konec septembra pri nivoju okoli 950 točk. V napovedih za prihajajoče leto so podjetja previdna, saj bodo imela v zahtevnih makroekonomskih razmerah obilo izzivov. V letu 2022 so se podjetja soočala z rekordnim pomanjkanjem delavcev in plačnimi pritiski, ki bodo najverjetneje, zaradi umiritve gospodarske rasti, nekoliko manjši.