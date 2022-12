Košarkarji Cedevite Olimpije ostajajo živi v boju za končnico evropskega pokala. Z gostovanja pri do srede vodilni ekipi skupine A Bourgu se namreč vračajo s sila pomembno drugo zmago v drugo kakovostnem evropskem tekmovanju, ki so si jo morali krvavo priboriti. Tekma proti francoskemu moštvu je bila namreč izenačena vseh 40 minut, na koncu pa so imeli tokrat več sreče zmaji, ki po prvi polovici rednega dela ostajajo na dnu skupine A, a lahko zdaj še realno upajo na preboj v drugi del.

Novica o odsotnosti Zorana Dragića, ki je staknil bakterijsko vnetje komolca, je bila za Olimpijo močan udarec, ki so ga zmaji morali stoično prenesti. Časa za obžalovanje namreč ni bilo, hkrati pa je odsotnost nekoga priložnost za drugega, če ima trener le dovolj široko rotacijo. Tako je na sceno v sredo stopil Rok Radović, ki je obračun proti Bourgu odprl odlično in delal vse tisto, kar sicer Dragić. Zadeval, asistiral in bil agresiven v obrambi. Njegov začetni nalet je prekinila okvara semaforja v dvorani Ekinox, po nekajminutnem premoru pa se je sodniška trojka povsem izgubila. Ves čas je prekinjala ritem tekme, z ogledi posnetkov podaljševala potek, ob koncu polčasa pa z napačnim kazanjem osebnih napak zapisnikarski mizi povzročila kaos, po katerem je tehnično napako prejel trener Olimpije Jurica Golemac, ki je le opozarjal na nepravilnosti. Ljubljančani so si sicer proti koncu druge četrtine že nabrali deset točk prednosti, a nato po seriji resnično slabih napadov do glavnega odmora zapravili večino.

Po enournem prvem polčasu so gostitelji bolje krenili v drugega in po delnem izidu 5:0 tudi prvič na tekmi povedli. A ne za dolgo, saj so se gostje hitro zbrali, kljub temu, da je bilo v njihovih napadih precej nepotrpežljivosti. Olimpija je držala rahlo prednost predvsem po zaslugi nerazpoloženosti Bourga pri metih za tri točke. Potem ko so bili v prvi četrtini vroči, saj so zadeli pet od šestih poizkusov, so v naslednjih dvajsetih minutah le še enega od štirinajstih. Imela je tudi silno razpoloženega Josha Adamsa, ki zadel nekaj težkih metov in s tem posledično dvigoval agresivnost v obrambi. A Američan bi v zaključku naredil skoraj usodno napako, ko se je ob vodstvu za dve zagnal v raketo nasprotnika, ostal brez rešitve in izgubil žogo. Na drugi strani se je James Palmer Jr (pre)hitro odločil za met za tri, na srečo Olimpije pa zgrešil obroč. Yogi Ferrell je z dvema zadetima prostima metoma soigralce popeljal na plus tri pet sekund do konca, Palmer pa je znova zgrešil, tokrat za podaljšek. Isiaha Mike je sicer zgrešeni met popravil z zvokom sirene, a le zmanjšal zaostanek.

»Voda nam je pred tekmo z Bourgom že tekla v grlo, veliko ljudi nas je odpisalo, a se nismo predali. Trener nam je govoril, naj držimo skupaj, in to nas je pripeljalo do uspeha. Prva zmaga na gostovanju je izredno pomembna, želeli smo si jo. Zdaj imamo malo premora v evropskem tekmovanju, nato pa bomo lačni krenili po višja mesta v skupini,« je povedal junak zmage Josh Adams.

Evropski pokal, 9. krog, druge tekme skupine A: Brescia – Bursaspor 110:74, Cluj – Ulm 81:84, Lietkabelis – Joventut 76:90, Venezia – Prometej 71:75, vrstni red: Joventut in Bourg po 6-3, Venezia, Bursaspor, Ulm in Prometej po 5-4, Brescia in Lietkabelis po 4-5, Cluj 3-6, Olimpija 2-7.