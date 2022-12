Igralec tekme Nikola Vučević je dosegel 29 točk, DeMar DeRozan pa 24 točk za zmago gostov iz vetrovnega mesta nad tokrat razglašenim Miamijem. Chicago je končal niz štirih porazov.

Floridska vročica, ki je zmagala na prejšnjih štirih tekmah, je bila brez Jimmyja Butlerja, Kyla Lowryja in Caleba Martina. Čeprav je Bam Adebayo dosegel 27 točk in zbral 12 skokov, pa so bili v tretji četrtini povsem brez moči.

Bullsi so namreč vpisali delni niz 30:7 in od takrat naprej nikoli več niso bili v nevarnosti, da bi izgubili.

Zmagali so tudi košarkarji zasedbe iz Kolorada Denver Nuggets. Ti so v domači dvorani v derbiju najboljših ekip zahodne konference s 105:91 premagali gostujoče moštvo Memphis Grizzlies, kljub 35 točkam in desetim asistencam, ki jih je prispeval zvezdnik Memphisa Ja Morant.

V dresu Denverja je zaigral Vlatko Čančar. Koprčan je v 20 minutah igre dal eno trojko ter prispeval sedem skokov in dve asistenci.

Denver in Memphis imata na vrhu razvrstitve zahoda enako razmerje zmag in porazov 19-11.

New York Knicks so v torek z izjemno zmago nad Golden State Warriors s 132:94 podaljšali svoj zmagoviti niz na osem tekem.

Immanuel Quickley je dosegel 22 točk, Jalen Brunson 21, veliko pa sta prispevala tudi Quentin Grimes z 19 in RJ Barrett z 18 točkami.

Golden State je v tej sezoni dobil le tri tekme v gosteh, trenutno pa igra brez prvega zvezdnika Stephena Curryja.

Utah Jazz je s 126:111 premagal Detroit Pistons, na krilih Laurija Markkanena, ki je dosegel 38 točk in rekord kariere z devetimi trojkami.

Z Jarredom Vanderbiltom, ki je dodal 18 točk in 13 skokov, so Jazz izboljšali svoj dosežek na 18 zmag in 16 porazov na zahodu, medtem ko so Pistons ostali pri dnu vzhodne konference z le osmimi zmagami na 33 tekmah.

Košarkarji Washington Wizards so zmagali v gosteh pri četrti najboljši ekipi zahoda Phoenix Suns s 113:110.