Še tekma proti Bourgu na gostovanju in za košarkarji Cedevite Olimpije bo prva polovica rednega dela evropskega pokala. Tekmovanja, v katerega so pri Ljubljančanih odkrito krenili z visokimi cilji, ne glede na razplet v Franciji pa bodo po devetih tekmah z izkupičkom razočarani. Trener Jurica Golemac in igralci se lahko povsem upravičeno izgovarjajo na številne poškodbe in bolezni, ki jih pestijo, a si morajo hkrati priznati, da bi lahko imeli na računu tudi kakšno zmago ali dve več, kar bi povsem spremenilo položaj na lestvici v skupini A. Za kapetana Eda Murića in soigralce je boleč predvsem zadnji spodrsljaj proti Brescii v Stožicah, saj je prišel med očitnim dvigovanjem forme moštva. Z morebitnim današnjim uspehom proti vodilnemu moštvu skupine A bi pred drugo polovico napovedali napad na prvih osem mest, ki peljejo v končnico, v nasprotnem primeru pa bo v zmajevem gnezdu že začel tuliti alarm.

Zdravstvene težave jih ne pustijo pri miru

Kaj se je pri Olimpiji dejansko dogajalo na tekmi proti Brescii, je težko pojasniti. Še najbolj logična razlaga je, da so v veliko in naporno zmago proti Partizanu vložili toliko čustev, da jih je proti italijanskemu nasprotniku enostavno zmanjkalo. Ni bilo prave energije in borbenosti, v zaključku je zmanjkalo zbranosti, ko so že imeli sedem točk prednosti, svoje pa je naredila tudi odsotnost Marka Jeremića, ki je ob Zoranu Dragiću gonilna sila v obrambi. Slovenski reprezentant je nato manjkal proti Studentskemu centru v ligi ABA, medtem ko je Jeremić igral, Olimpija pa je vso svojo jezo stresla na moštvo slovenskega trenerja Andreja Žaklja.

Pred gostovanjem v Franciji je nato prišla neprijetna vest, da težave s komolcem pri Dragiću niso nedolžne narave in bo z igrišč odsoten nekoliko daljše obdobje. To je za moštvo trenerja Golemca velik udarec, saj se je ravno vrnil po poškodbi mišice, ki jo je staknil na evropskem prvenstvu, in začel loviti pravo formo.

Bourg nepričakovano na prvem mestu

Zmaji bodo tako drugo evropsko zmago znova lovili oslabljeni. Z Bourgom bodo v evropskem pokalu igrali že tretje leto zapored. Nekdanja ekipa Alena Omića igra dobro tudi v francoskem prvenstvu, kjer si z devetimi zmagami in štirimi porazi deli četrto mesto na lestvici z Dijonom. Gonilni sili moštva trenerja Frederica Fauthouxa sta ameriška košarkarja Jordan Floyd in James Palmer Jr. »Bourg je zasluženo na prvem mestu v skupini. Morda je to nekoliko nepričakovano. Ekipa je dobro sestavljena, z dobrim trenerjem, obenem pa igralci niso imeli večjih težav. Vse ekipe so imele nihanja, tudi težave s poškodbami in boleznimi, Bourg pa je ves čas igral s popolnim moštvom. Francoski kolektiv je prikazal vrhunskih osem tekem. Igrajo pametno, imajo dva domača organizatorja igre, ki dobro vodita soigralce, obenem pa izkoriščajo svoje prednosti na najboljši možen način. Hkrati gre za zelo dobro 'šutersko' ekipo, ki iz igre meče več kot 45-odstotno. Zato je pred nami izredno težka tekma. Če želimo ohraniti upanje na preboj v drugi del tekmovanja, bomo morali odigrati daleč najboljšo tekmo sezone,« je pred odhodom v Francijo povedal glavni trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac.

Ob odsotnosti Zorana Dragića bo večja vloga pripadla Roku Radoviću, ki se je prav tako šele dobro vrnil po poškodbi kolena. »Odpravljamo se na zahtevno gostovanje v Francijo, kjer nas čaka obračun z vodilno ekipo skupine. Bourg je izredno dobra ekipa, ki je v tej sezoni pokazala veliko. Imeli smo dva dni, da se pripravimo na naše tekmece. Dali bomo vse od sebe, da se v Ljubljano vrnemo z zmago,« sporoča Rok Radović.