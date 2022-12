Vlada kot kadrovska služba

Postopke in institucije imamo zato, da vrh vlade, vrhovi koalicijskih strank ali pa zgolj vrh največje stranke ne odloča sam o prav vsem. Da torej ni v resnici vse že vnaprej odločeno v centralnem komiteju, preostali pa zgolj odigrajo svoje vloge kurirčkov in eksekutorjev. Vloga postopkov in institucij je še toliko pomembnejša pri iskanju oziroma zagotavljanju ravnovesja med vejami oblasti, saj lahko prav postopki zagotovijo varovalke, da se sistem ne izrodi v domačijsko trgovanje med (ne)formalnimi centri moči.