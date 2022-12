Hommage Istri Marjetice Potrč

Na razstavi umetnice Marjetice Potrč Voda in zemlja, ki so jo v soboto odprli v Mestni galeriji Piran, obiskovalca najprej nagovori ogromen diagram drevesa in korenin, ki v svojem prepletu tvorijo zemeljsko oblo, prepredeno s sentencami ljudi, ki se soočajo s propadom narave in mest zaradi pritiska nenadzorovanih kapitalskih apetitov in posledičnih okoljskih sprememb. V drugem nadstropju sta na manjših formatih razgrnjena vizualna eseja Pravice reke in Življenje na reki Lachlan.