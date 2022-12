Državni svetniki, izvoljeni na volilnih zborih 23. in 24. novembra, so volitve predsednika DS začeli že prejšnji ponedeljek po potrditvi mandatov. Odločali so med tremi kandidati Jožefom Školčem, Bojanom Kekcem in Markom Lotričem.

Ker v dveh krogih glasovanja noben od kandidatov ni dobil zadostne večine, so sejo prekinili ter po posvetu odločili, da jo bodo nadaljevali danes. Stanislav Pejovnik, ki je kot najstarejši svetnik tega sklica vodil sejo do izvolitve novega predsednika DS, je ob začetku današnjega nadaljevanja seje pojasnil, da so tudi tokrat kandidati trije.

Interesni skupini negospodarskih dejavnosti in delodajalcev sta znova predlagali ista kandidata, prva Školča, druga Lotriča. Interesna skupina lokalnih interesov pa je tokrat za kandidata predlagala Dejana Crneka.

Na tajnem glasovanju je Lotrič dobil 18 glasov, Crnek 12, Školč pa osem. Zato so izpeljali še drugi krog, ki je nato vendarle prinesel odločitev o novem predsedniku DS.

Za izvolitev predsednika DS se zahtevajo glasovi večine vseh svetnikov, torej najmanj 21 od skupno 40. Z 21 glasovi podpore je tako bil za novega predsednika DS izvoljen Lotrič, ki je bil v DS izvoljen kot eden od predstavnikov delodajalcev.

Lotrič sicer vodi skupino Lotrič Meroslovje, v katero je preraslo podjetje, ki ga je leta 1991 ustanovil skupaj z ženo, danes pa po njegovih besedah združuje devet podjetij v sedmih državah in zaposluje prek 180 strokovnjakov.