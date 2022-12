Podaljšek podaljškov

Na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu v Katarju so tekme potekale v znamenju podaljškov. Podaljšali so polčase, najdaljša srečanja so imela po 25 minut več, kot smo bili doslej navajeni. Zakaj? Številke so na dlani. Če se oglas neke multinacionalke pred večstomilijonskim televizijskim občinstvom namesto 90 ali 95 minut po novem vrti kar 110 ali celo 115 minut, se to mora poznati.