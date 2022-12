V njegovi odsotnosti je Kemba Walker za Mavericks zbral 32 točk, sedem podaj in pet skokov, Christian Wood pa 26 točk in 14 skokov. Točko manj je dosegel najboljši strelec zmagovite domače zasedbe Donovan Mitchell, Darius Garland pa 18 točk, sedem skokov in 12 podaj. Srečanje je odločil Jarrett Allen z zabijanjem prek Wooda dve minuti in sekundo pred koncem dodatka tekme, potem pa ekipi nista več dosegli točke.

Dončić je dobil dan počitka pred drugo tekmo v prav toliko dnevih. Dan prej je ob zmagi proti Portland Trail Blazers s 130:110 igral 29 minut ter dosegel 33 točk in devet skokov.

Tekma proti Clevelandu je tretja, ki jo je v tej sezoni Ljubljančan izpustil. Nazadnje ni igral ob porazu s 115:144 proti Chicago Bulls pred tednom dni. Na preostalih 27 v rednem delu je v povprečju Dončić dosegel 33 točk, 8,3 skoka ter 8,7 asistence na tekmo.