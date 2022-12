Gre za kri in ne za rdečo

Z besedami, »gre za kri in ne za rdečo«, se zaključi video, v katerem Aina Šmid gola s kravato in brki ter blond lasuljo razlaga, kako so belopolti voditelji postsocialističnih držav pripravili svoje družbe na globalni kapitalizem – skozi neenakopravnost in delitev na razrede. Na primer z izbrisanimi je tudi Slovenija prispevala svoj madež in si zaslužila vstopnico v globalni klub umazanih.