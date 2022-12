Dohodninsko osnovo si lahko do konca leta, poleg uveljavljanja olajšave za vzdrževane družinske člane, najpogosteje jo uveljavljamo za otroke, znižamo tudi z vplačilom premije individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Z vplačilom letne ali mesečne premije si znižamo osnovo za obračun dohodnine, kar pomeni, da del vplačil dobimo nazaj ob poračunu dohodnine oziroma se nam zmanjša doplačilo dohodnine. To velja, če davčne olajšave ne izkoristimo prek kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Tako sočasno varčujemo za svojo prihodnost in dobimo vsako leto nekaj nazaj pri dohodnini.

Zakaj premija na obroke?

Zakaj bi sploh kdo hotel plačevati premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja na obroke, pojasnjuje Žiga Vižintin iz Pokojninske družbe A: »Vsako leto smo konec decembra imeli veliko strank, ki so si želele vplačati letno premijo pokojninskega zavarovanja in tako v celoti izkoristiti davčno olajšavo, vendar so nam mnoge v pogovoru iskreno priznale, da jim zaradi povišanih stroškov za nakupe daril na koncu ni ostalo dovolj denarja za plačilo letne premije. In tako je niso vplačali, januarja so že pozabili na to, potem pa se je zgodba naslednji december ponovila. Ko smo iskali rešitev za to težavo, se nam je utrnila ideja, da bi lahko finančni instrument plačila na obroke, ki ga večina uporablja za nakupe različnih dobrin, uporabili tudi za nekaj bolj nekonvencionalnega, torej plačilo premije pokojninskega zavarovanja. Povezali smo se z družbo Erste Card ter z njimi uresničili idejo ter združili dva produkta, varčevanje za pokojnino in plačilo na obroke. Zdaj lahko vsi imetniki kartice diners club pri naši pokojninski družbi do konca leta vplačajo premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki se jim bo upoštevala pri znižanju dohodninske osnove za letos, čeprav bodo samo premijo dejansko plačali na obroke šele v prihodnjem letu. Tako izkoristimo davčno olajšavo še letos, plačilo pa opravimo v do 12 obrokih v naslednjem letu. Preprosti sta tudi sklenitev varčevanja in izvedba samega plačila, saj ga uredimo z nekaj kliki prek naše spletne strani www.pd-a.si enako, kot bi naročili knjigo oziroma kak drug izdelek prek spletne trgovine.«

Pri dohodnini dobimo nazaj do 45 odstotkov vplačila

Nekdo z višjo plačo v 45-odstotnem dohodninskem razredu bo dobil ob poračunu nazaj skoraj polovico vplačila oziroma se mu bo znižalo doplačilo dohodnine, saj je vračilo odvisno od dohodninskega razreda in znaša od 16 do 45 odstotkov. Največji znesek, ki se upošteva pri znižanju osnove za dohodnino, je 5,84 odstotka bruto letne plače zaposlenega, vendar ta ne sme presegati 2904 evrov. Tako si lahko zaposleni z neto plačo 2000 evrov vplača letno 2200 evrov in bo ob poračunu dohodnine dobil nazaj približno 752 evrov oziroma se mu za toliko zniža doplačilo, medtem ko bo imel celotni vplačani znesek na svojem varčevalnem računu. Tovrstne olajšave ne omogoča nobena druga oblika varčevanja v Sloveniji, in tako lahko z leti samo pri dohodnini prihranimo več tisoč evrov. Vse, kar vplačamo, se nam obrestuje vse do upokojitve, ko začnemo prejemati iz prihrankov mesečno dodatno pokojninsko rento oziroma se nam lahko prihranki vedno tudi pred upokojitvijo izplačajo v enkratnem znesku. Tako si s tem varčevanjem poleg dodatne pokojnine zagotovimo tudi prihranke za nujne čase, s katerimi si lahko finančno pomagamo v morebitnih nepredvidljivih situacijah.

Za pokojnino lahko zadnja leta varčujemo tudi v delnicah

Od leta 2016 večina izvajalcev dodatnega pokojninskega zavarovanja omogoča varčevanje v tako imenovanih skladih življenjskega cikla, v katerih je sestava skladov prilagojena starosti zavarovanca, in predvsem mladi lahko varčujejo tudi v bolj dinamičnih skladih z večinoma delniško sestavo. Med varčevanjem se posameznik nato pomika proti vse bolj konservativnemu skladu, s čimer je zagotovljeno optimalno razmerje med donosom in tveganjem v celotnem obdobju varčevanja. Seveda pa lahko tisti bolj konservativni varčujejo tudi v zajamčenih skladih, ki imajo garantirano glavnico in še garantiran letni donos. Individualno varčevanje za dodatno pokojnino je tudi zelo fleksibilno, saj je mogoča razveljavitev oziroma mirovanje kadarkoli. Prav tako sami določamo višino vplačil, ki jih izvajamo po poljubni frekvenci ali mesečno oziroma lahko le konec leta.

Davčno olajšavo lahko izkoristimo tudi, če že varčujemo prek podjetja

Davčno olajšavo znižanja dohodnine lahko izkoristijo tudi tisti zaposleni, ki jim podjetja že financirajo pokojninske načrte in nimajo vplačane premije v višini maksimalne olajšave. V tem primeru lahko sami doplačajo razliko med premijo podjetja in maksimalno višino davčne olajšave, javni uslužbenci pa lahko izkoristijo celo celotno višino davčne olajšave.

