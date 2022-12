Aktualni podpredsednik vrhovnega sodišča dr. Miodrag Đorđević, ki se poteguje, da na čelu vrhovnega sodišča nasledi Damijana Florjančiča, je pred enim mesecem že dobil podporo kolegov vrhovnih sodnikov na občni seji vrhovnega sodišča, včeraj zvečer pa so nam na sodnem svetu potrdili, da so njegovo kandidaturo podprli tudi člani sodnega sveta.

Đorđević nam je danes pojasnil, da je članom sodnega sveta predvsem predstavil svojo dosedanjo sodniško kariero, rezultate svojega dela in svoje aktivnosti v vlogi podpredsednika vrhovnega sodišča. »Med drugim sem jim pojasnil, da ne bom potreboval privajanja in bom lahko takoj začel oziroma nadaljeval z delom, saj sva si s predsednikom Florjančičem že zdaj razdelila nekatere naloge,« nam je povedal Đorđević, ki je pred sodnim svetom kot svoje cilje izpostavil tri področja: prenovo sodniške zakonodaje, ureditev sodniških plač in prizadevanje za ustrezne prostorske pogoje sodstva z novo sodno stavbo v Ljubljani. »Če bo vsaj eden izmed teh ciljev uresničen v času mojega mandata, bo že veliko,« je svoje cilje za Dnevnik danes komentiral Đorđević, ki v primeru imenovanja na čelu vrhovnega sodišča ne bo šest let, saj bo že prej dopolnil 70 let in se bo moral upokojiti na približno polovici predvidenega mandata. Đorđević pravi, da si šteje v čast, ker je dobil potrditev tudi na sodnem svetu, v katerem niso zgolj predstavniki sodstva.

Kot smo neuradno izvedeli, je razgovor z Đorđevićem trajal približno dve uri, vprašanja zanj pa so imeli vsi člani sodnega sveta in tudi pravosodna ministrica, ki se je prav tako udeležila razgovora. Razprava in odločanje o podpori Đorđeviću naj bi bilo nato »napeto«, sodni svet pa naj bi svoje obrazloženo mnenje objavil v kratkem.

Z včeraj prejeto podporo je Đorđević korak bližje imenovanju, zadnjo besedo pa bosta imela pravosodna ministrica in državni zbor. Predsednika vrhovnega sodišča namreč imenuje državni zbor na predlog pravosodne ministrice, ta pa mora pred svojo odločitvijo o predlaganem kandidatu pridobiti mnenje sodnega sveta in občne seje vrhovnega sodišča.

Aktualni podpredsednik vrhovnega sodišča je bil tokrat edini, ki je sprejel izziv potegovanja za vodenje vrhovnega sodišča. Tudi on se je sicer prijavil šele v tretjem pozivu, saj se na prva dva razpisa ni prijavil nihče. Pred zaključkom drugega razpisa je sicer Đorđević v pismu kolegom že napovedal, da se utegne potegovati za funkcijo predsednika vrhovnega sodišča, in hkrati pozval tudi druge vrhovne sodnike, naj se prijavijo. Nazadnje si je premislil, v tretje pa je kandidaturo vendarle oddal. x