Slaba usluga

Ustavno sodišče je odločbo, ki se nanaša na kredite v švicarskih frankih, zgradilo okrog pojma retroaktivnosti. Učinkovanje zakona za nazaj bi posojilojemalci, ki so jih banke zapeljevale v toksične kredite, potrebovali. Prepričani pa so, da v njihovem primeru niti ne gre za pravo retroaktivnost. To stališče je mogoče, kot je pokazal predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto, tudi pravno utemeljiti. Če bi se država tega resno lotila, bi bil morda položaj danes drugačen.