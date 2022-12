Kot so v sporočilu po seji vlade spomnili na ministrstvu za okolje in prostor, kjer so predlagali uvrstitev projekta med tiste za državno sofinanciranje, želi Mestna občina Ljubljana z njim omogočiti kontinuirano plovbo okoli Grajskega griča oziroma mestnega središča in s plovno potjo povezati vzhodni, osrednji in jugozahodni del mesta. Poleg tega je obstoječa zapornica na Gruberjevem prekopu dotrajana in potrebna prenove.

Z uresničitvijo projekta bo pridobljena možnost energetske izrabe reke Ljubljanice. Projekt je tako vezan na načrte za energetsko izrabo Ljubljanice, po katerih ljubljanska občina in Energetika Ljubljana sodelujeta z državo in družbo Elektro Ljubljana. Projekt, ocenjen na vsaj 75 milijonov evrov, naj bi bil glede na lokalni energetski koncept Mestne občine Ljubljana zaključen do konca leta 2026, tri male hidroelektrarne naj bi bile postavljene pri Plečnikovi zapornici na Ambroževem trgu, v Gruberjevem prekopu in pod Sotočjem.

Izboljšala se bo tudi poplavna varnost

Z izvedbo prehodov za vodne organizme bo po navedbah okoljskega ministrstva omogočeno prehajanje prek vodnih pregrad, kar je bilo do sedaj v veliki meri onemogočeno. Z izvedbo projekta se bo po napovedih izboljšala tudi poplavna varnost na območju.

Prvotno je bil sicer za državno sofinanciranje predviden projekt obnove zapornic na Gruberjevem prekopu in Ambroževem trgu. Vendar pa je obnova slednjih zaradi dotrajanosti nujno potrebna in ne more čakati na izvedbo projekta plovne poti. Zato so obnove zapornice na Grubarjevem prekopu izločili v projekt ureditve krožne plovne poti, prenova zapornic na Ambroževem trgu pri Cukrarni pa bo izpeljana ločeno. Projektu za državno sofinanciranje se s predinvesticijsko zasnovo tako zmanjšuje izhodiščna vrednost, skrajša čas izvedbe in spremeni naziv v projekt obnove zapornic na Ambroževem trgu. Znižan obseg del in sredstva se bodo medtem prenesla na omenjeni projekt ureditve krožne plovne poti.

V načrtu razvojnih programov 2022-2025 tudi projekt poplavne ureditve v občini Borovnica

Vlada je v načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrstila tudi projekt poplavne ureditve v občini Borovnica, katerega namen je zagotoviti ustrezno poplavno varnost vodotokov Borovniščica, Prušnica in Malence z vsemi njihovimi pritoki. Vlada je v omenjeni načrt razvojnih programov uvrstila tudi 15 projektov za 1128 upravičencev v skupni višini 72,8 milijona evrov dodeljenih na podlagi obstoječega zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen elektrike in plina.

Na podlagi zakona, ki predvideva do 80 milijonov evrov v obliki povračil dela upravičenih stroškov za energijo, bodo gospodarstvu za blaženje visokih cen električne energije in zemeljskega plina dodeljena sredstva v skupni višini 40 milijonov evrov v tem letu in 33,9 milijona evrov v prihodnjem letu. S temi sredstvi je vlada podprla 1130 upravičencev, a imata dva projekta skupno vrednost nižjo od 600.000 evrov, zato zanju sklepa o uvrščanju v načrt razvojnih programov ne sprejema vlada.