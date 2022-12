Bivša ministrica Tatjana Bobnar je odstopno izjavo napovedala sredi prejšnjega tedna, uradno pa jo je poslala premierju Robertu Golobu v petek. Med razlogi je navajala to, da si ne more postaviti svoje ekipe, in nekatere pritiske na policijo, ki jih je prijavila tudi tožilstvu in protikorupcijski komisiji.

Med njo in premierjem Robertom Golobom naj bi se zaostrilo tudi zaradi organizacije službe za varovanje predsednika vlade. Golob pa je njen odstop sprejel zaradi izgube zaupanja vanjo. Ob tem so v njegovem kabinetu zanikali pritiske na policijo. DZ se je v sredo seznanil z njenim odstopom, s čimer ji je prenehala funkcija ministrice za notranje zadeve.

Resor notranjih zadev bo začasno, do imenovanja novega ministra, vodila ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik.