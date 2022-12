Odkrito so košarkarji Cedevite Olimpije v evropskem pokalu krenili na drugi zaporedni uspeh proti Brescii, a se na koncu opekli. Ljubljančani niso uspeli ponoviti predstav z zadnjih tekem in so se mučili vseh 40 minut ter na koncu doživeli sedmi poraz na osmih tekmah v drugo kakovostnem evropskem tekmovanju. V naslednjem tednu jih čaka težko gostovanje pri francoskem Borugu.

Kar se je trener Olimpije Jurica Golemac po uspehu proti Partizanu najbolj bal in na to tudi opozarjal, se je danes uresničilo. Njegovi igralci so namreč v tekmo krenili zaspano in s povsem drugačnim obrazom kot proti beograjskemu velikanu. Obramba Olimpije je bila namreč porozna, brez prave energije in agresivnosti. Košarkarji Brescie so tako brez težav prihajali do odprtih metov in jih zadevali. Na drugi strani so gostitelje prisilili v postavljeno igro, v kateri so kapetan Edo Murić in soigralci sicer prihajali do metov, a precej posiljenih. Brez pravega ritma so jih grešili, po delnem izidu 11:0 po so gostje zagospodarili na parketu. Golemac, ki ni mogel računati na rahlo poškodovanega Marka Jeremića, se je težko sprijaznil s stanjem na igrišču in ves čas glasno opozarjal svoje igralce na napake, a brez pravega učinka. Do sredine druge četrtine, ko je pri Olimpiji nekaj kliknilo. Z delnim izidom 19:6, med katerim je devet zaporednih točk dosegel Murić, so povsem spreobrnili potek dogodkov na parketu v Stožicah in po uspešni obrambni akciji na odmor odšli s točko prednosti, potem ko so vmes že zaostajali tudi za 14. Zanimivo dogajanje je vzporedno potekalo tudi na tribuni, kjer je vročekrvnež najprej vrgel plastični kozarec v peščico miroljubnih gostujočih navijačev, nato pa se zapletel v prepir še z drugimi domačimi gledalci, ki so ga želeli pomiriti. Na koncu je posredovala policija in razgrajača odstranila s tribune.

Podobnega vstopa kot v prvi polčas si košarkarji Olimpije niso smeli več dovoliti, a sprva je kazalo prav na to. Prvi koš iz igre so v drugem delu dosegli šele po slabih treh minutah, a se v tem obdobju nasprotnik ni uspel priigrati konkretnejše prednosti. So pa gostje prihajali do skokov v napadu in s tem do drugih priložnosti, ki so jih znali izkoristiti. Domače navijače je ob koncu tretje četrtine na noge dvignil Yogi Ferrell, ki je tako kot ob koncu prve s trojko prehitel sireno. Bolj kot košarkarji so bili v zadnjih minutah v ospredju delilci pravice, ki so s čudnimi odločitvami ob živce spravljali obe ekipi. Sredi četrtine so zmaji na krilih razigranega Zorana Dragića, ki je asistiral soigralcem za lahke koše, prišli na plus sedem, a popustili in gostom dovolili, da so prišli v vodstvu. Ob zaostanku za točko so imeli celoten napad za zmago, po minuti odmora Golemca je Ferrell prišel do ugodnega položaja, a zgrešil. Amedeo Della Valle je s črte prostih metov povišal na plus tri, Murić pa pred zvokom sirene zgrešil met za podaljšek.

»To ni bila naša igra. Igrali smo mrtvo, bili bledi v obraze. Pogledati moramo, kaj je razlog za to. Ne smemo kazati takšnih predstav. Bilo je težko, Brescia se je dobro postavila. Dali smo vse od sebe, a se je od prve minute videlo, da bomo imeli težave. Ne vem, kje je problem. Nasprotnik je imel veliko več energije in zato zmagal,« je bil razočaran kapetan Olimpije Edo Murić.

Evropski pokal, 8. krog, druge tekme skupine A: Bursaspor – Lietkabelis 75:69, Prometej – Cluj 105:82, Ulm – Bourg 110:98, Joventut – Venezia 90:87, vrstni red: Bourg 6-2, Venezia, Bursaspor in Joventut po 5-3, Prometej, Lietkabelis in Ulm po 4-4, Cluj in Brescia po 3-5, Olimpija 1-7. x