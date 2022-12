Da bo letošnja žetev rekordna, je v ruskem parlamentu napovedal kmetijski minister Dmitrij Patrušev. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa naj bi bila v skupni izkupiček všteto tudi žito, ki ga je Rusija nezakonito ukradla z okupiranih ukrajinskih ozemelj. Da je pokradla velike količine žita, Rusijo vztrajno obtožuje tudi Kijev.

Ameriška vesoljska agencija Nasa je novembra na podlagi satelitskih slik sporočila, da je Rusija do tedaj na okupiranem teritoriju požela za okoli 5,8 milijona ton pšenice v vrednosti ene milijarde dolarjev. Tudi brez ukrajinskega žita pa bo, kot kaže, ruska žetev letos precej višja od lanske, ko je znašala 120 milijonov ton. Doslej je Rusija žetveni rekord beležila leta 2017, ko so poročali o 135 milijonih ton pobranega žita, navaja dpa. Po besedah Patruševa so letos pridelali tudi več sladkorne pese, soje, ogrščice, krompirja, sadja in zelenjave kot leto prej.

Rusija je med vodilnimi svetovnimi izvozniki žita, njihova žetev pa močno vpliva na cene na mednarodnem trgu. Cene žita so se letos po ruski invaziji na Ukrajino močno zvišale, tudi zaradi ruske pomorske blokade ukrajinskih pristanišč. Moskva namerava izvoz žita prihodnje leto podvojiti.