Vsakega težkega obdobja je prej ali slej konec. Tako je tudi pri košarkarski Cedeviti Olimpiji, ki je zavoljo številnih zdravstvenih težav na začetku sezone igrala slabo, po vrnitvi ključnih posameznikov pa se je njihova igra drastično dvignila. V zmajevem gnezdu upajo, da še pravočasno predvsem v evropskem pokalu, kjer so po uvodnih šestih porazih prejšnji teden dosegli prvo zmago proti Ulmu. Z velikim uspehom proti evroligaškemu Partizanu so Ljubljančani vknjižili skupno tretjo zaporedno zmago in četrto, če gledamo samo ligo ABA. A danes je na vrsti še pomembnejši preizkus v 8. krogu drugokakovostnega evropskega tekmovanja proti Brescii. Z zmago bi namreč kapetan Edo Murić in soigralci znova vložili kandidaturo ne le za preboj v drugi del tekmovanja, temveč tudi za prednost domačega terena, ki ga v prvem krogu končnice prinašajo prva štiri mesta v skupini A.

Trener Olimpije Jurica Golemac je bil po tekmi s Partizanom vidno olajšan. Tisto, kar je v zadnjem obdobju gledal na treningih, njegovi igralci namreč uspešno prenašajo tudi na tekme. »Gostovanje pri Lietkabelisu nam je pred časom vzelo ogromno časa, zato smo dva dneva pred tekmo s Cibono ostali kar v Zagrebu. Po prihodu smo imeli dober sestanek, nato pa vrhunski trening. Takoj po njem sem videl nasmeške na obrazih igralcev in v trenutku mi je postalo jasno, da imajo zaupanje drug v drugega in vedo, da imamo kakovostno zasedbo. Pred Ulmom smo imeli nato še en odličen trening, pred Partizanom pa kar tri. To je ključno. Samo z dobrim treningom lahko dviguješ samozavest, ne s tekmami. Treningi so vedno ogledalo ekipe. Ne moreš slabo trenirati in dobro igrati tekme,« je pojasnil Jurica Golemac, ki rezultatsko podobno situacijo v prvem delu lanske sezone ne želi primerjati s tokratno. »Lani smo dobro trenirali od začetka, a se igralci enostavno niso ujeli med seboj. Ko so prišli Dragić, Omić in Ferrell, so samo padli v moštvo in rezultati so se dvignili. Tokrat dva meseca nismo trenirali. Po šest nas je bilo na treningih, preostalo smo krpali z mladinci in igralci brez pogodb. Zdaj smo zdravi, skoraj popolni in pričakujem, da se bomo samo še dvigali.«

Po uspehu proti Partizanu bo pomembno, da moštvo ne bo poletelo. Še posebej, ker v goste prihaja Brescia, ki letos ne blesti, zato bi igralci lahko že vnaprej vknjižili dve točki, kar se lahko maščuje. Italijansko moštvo ima v evropskem pokalu le zmago več od Olimpije, v italijanskem prvenstvu pa je s petimi zmagami in porazi šele deveta. Ravno zato je vodstvo kluba zavihalo rokave in v preteklih dneh pripeljalo slovenskega reprezentanta Alekseja Nikolića, ki prihaja kot zamenjava za poškodovana Johna Petrucellija in Troya Caupaina. »Znova imamo dovolj časa, da dobro analiziramo nasprotnika. Čaka nas pomembna tekma, če želimo ostati v igri za končnico. Imamo kakovost za novo zmago, a če mislimo, da smo zdaj kaj dosegli, se nam ne obeta nič dobrega. Vsaka ekipa lahko kdaj zmaga. Edina prava kakovost pa je kontinuiteta dobrih rezultatov.«