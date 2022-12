Vsaka izmed treh gostiteljic prvenstva si je namreč lahko po komercialnem ključu in pravilih Fibe izbrala reprezentanco za nastope v skupinskem delu.

Japonska si je za tekmico izbrala Slovenijo, ki jo bo po vsej verjetnosti v Okinawi na igrišču vodil Luka Dončić. Filipini se bodo v skupinskem delu pomerili z ZDA, v Indoneziji, ki sicer ne bo igrala na SP, pa bo nastopala reprezentanca Kanade, so še dodali pri Fibi. Vse odločitve gostiteljic je potrdil odbor Fibe.

Slovenija in Kanada sta si že zagotovili nastop na SP, medtem ko nekaj dela še čaka Američane, ki v kvalifikacijah igrajo brez največjih zvezdnikov, a so kljub temu v dobrem položaju za uvrstitev na 19. SP v košarki.

Izbira gostiteljic ne bo vplivala na integriteto tekmovanja, je še dodala Fiba, saj se sestava bobnov za žreb skupinskega dela ne bo spremenila. Žreb bo na sporedu 29. aprila v Manili.

Najboljša uvrstitev je sedmo mesto

Bobne s preostalimi reprezentancami bodo določili po zadnjem ciklu kvalifikacij na podlagi uvrstitev na Fibini lestvici ter geografskih načel.

Zadnji del kvalifikacij bo na sporedu februarja prihodnje leto. Slovenijo čakata še dva obračuna v evropski skupini J, in sicer v gosteh proti Estoniji (24.) ter doma proti Izraelu (27.).

Drugič bo na SP v košarki nastopalo 32 reprezentanc, 17 jih je že znanih. Poleg gostiteljic Filipinov in Japonske ter Slovenije in Kanade so to še Finska, Nemčija, Latvija, Italija, Španija, Litva, Francija, Grčija, Slonokoščena obala, Nova Zelandija, Avstralija, Libanon in Kitajska.

Slovenska izbrana vrsta bo četrtič nastopila na SP po letu 2006, 2010 in 2014. Najboljši izid je zabeležila v Španiji pred osmimi leti, ko je bila sedma.