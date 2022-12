Dončić je zadel le štiri proste mete od desetih in zgrešil zadnji met za zmago. Na drugi strani je grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo zbral 28 točk in 10 skokov ter je končal niz osmih tekem, na katerih je dosegel najmanj 30 točk. Zaradi osebnih napak je predčasno končal tekmo dve minuti in 55 sekund pred koncem dvoboja.

V izenačeni tekmi je bilo odločilno katastrofalno izvajanje prostih metov domače ekipe, saj so igralci Dallasa zadeli le deset od 24 tovrstnih poskusov. To je bil le 41,7 odstotni met, boljši je bil iz igre, 46,6 odstotni, četudi so domači zadeli le 13 od 40 poskusov trojk.

Dvomestno število točk sta poleg Dončića pri gostiteljih zadela le še Spencer Dinwiddie (15) in Christian Wood (14 in devet skokov). Pri zmagovitih gostih je bilo pet takih igralcev, Khris Middleton jih vpisal 19, Jrue Holiday pa 17.

Dallas je s 13 zmagami in 12 porazi sedmi na zahodnem delu lige, kjer so na čelu New Orleans Pelicans s 17 zmagami in osmimi porazi, sledijo Memphis Grizzlies s prav takim številom zmag in eno izgubljeno tekmo več. Milwaukee je za tokrat prostim Bostonom drugo najboljše moštvo lige.

Zmaga za grizlije in pelikane

Memphis Grizzlies so premagali Detroit Pistons s 114:103, New Orleans Pelicans pa Phoenix Suns s 128:117. Za pelikane je Zion Williamson nanizal 35 točk in sedem skokov ter štiri podaje, s tem pa je devetič v tej sezoni najmanj 25 točk zbral z vsaj 60 odstotnim metom.

Kevin Durant (34 točk) in Kyrie Irving (33 točk, 11 skokov) sta skupaj dosegla 67 točk za zmago Brooklyn Nets s 120:116 proti Atlanti Hawks. Za slednje je Trae Young zbral 33 točk, a izgubil devet žog. Philadelphia 76ers so Los Angeles Lakers s 133:122 ugnali po podaljšku, v katerem, so Lakers zadeli le dva koša, tekmeci pa 13.